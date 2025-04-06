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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Далтон Кнехт: «У нас есть хорошие ветераны, вроде Маркиффа Морриса»

«Все просто. У нас есть хорошие ветераны вроде Маркиффа. Он работал со многими новичками, даже с некоторыми, у кого ситуация была похожа на мою.

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