Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Альметьевск посетил Высшую школу нефти и ТатНИПИнефть, где ознакомился с научными лабораториями, образовательными проектами и разработками для нефтяной отрасли.