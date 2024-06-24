«Спартак» продлит контракт с Промесом, как только он вернется в Россию (Иван Карпов)

23 июня стало известно, что «Спартак» занимается продлением рабочей визы Квинси. А сегодня появились сведения о том, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств.