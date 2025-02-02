Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social «Сегодня я ввел 25-процентный тариф на импорт из Мексики и Канады (10% на канадские энергоносители) и 10-процентный дополнительный тариф на Китай.
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