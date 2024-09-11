Захарова: участники «шоу» Трамп и Харрис не несут ответственности за слова

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала состоявшиеся предвыборные дебаты в Соединенных Штатах «шоу» и отметила, что участники дискуссии — бывший американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис — не несут ответственности за свои слова.