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Карседо о Даку: «Не соглашусь, что он индивидуалист. Доволен, что у «Спартака» появился новый яркий форвард. Теперь нам станет проще во многих аспектах»

Главный тренер « Спартака »  Хуан Карлос Карседо выскаазлся о переходе  Мирлинда Даку в московский клуб.

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