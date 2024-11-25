Депутат Рады заявил о критическом положении из-за снижения объемов помощи Запада

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Сергей Рахманин, депутат Верховной рады, поделился с YouTube-каналом «Желтые кеды» своим мнением о нарастающей усталости западных стран от затянувшегося конфликта на Украине.
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