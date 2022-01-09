Цель операции в Казахстане и её последствия. Михаил Хазин

00:00 Вступление 00:05 Кто заказчик событий в Казахстане 03:55 Как устроено Управление в Казахстане 06:00 Старый план поджога южного Казахстана 10:09 Задача казахского бунта 15:00 За кого будет играть Токаев 18:40 Могут ли российские войска остаться в северном Казахстане 22:25 Цель операции в Казахстане 24:32 Анекдот про казахов 28:32 Как работают заговоры 31:33 #биткоин и его задачи 35:37 На кого делает ставку азербайджанская элита 36:45 Признак того что банковскую элиту будут зачищать 38:32 Будущее Казахстана 41:45 Когда опустятся цены на #недвижимость в США 46:06 Прогноз цены на #золото.