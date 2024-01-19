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Этот таинственный мир

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Астронавты, отправившись на Марс, испытают эффект гравитационного замедления времени

Астронавты, отправившись на Марс, испытают эффект гравитационного замедления времени

Гравитационное замедление времени – форма замедления времени, фактическая разница прошедшего времени между двумя событиями, измеренная наблюдателями, находящимися на разных расстояниях от гравитирующей массы.

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