Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ближайшие ночи будет решающими, в Торецке "испарились" 500 солдат, Киев поймал неизвестный сигнал при налете: Горячая сводка СВО

Ближайшие ночи будет решающими, в Торецке "испарились" 500 солдат, Киев поймал неизвестный сигнал при налете: Горячая сводка СВО

  Ночью в Киев прилетели десятки "Гераней". Налет сопровождался неизвестным сигналом, значительно усложнив задачу расчетам ПВО.

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