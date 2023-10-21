Байден оскорбил Джордана после проигранного им голосования в предвыборной гонке на пост спикера

Президент США Джо Байден в пятницу нанес удар по председателю судебного комитета палаты представителей, республиканцу Джиму Джордану после того, как конгрессмен не смог обеспечить себе место спикера после трех раздельных голосований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии