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За миг до долгожданной Победы: Позорный размен Курской области допустили в команде "Соловьёв.Live" - "надежды... перечёркнуты одним днём"

За миг до долгожданной Победы: Позорный размен Курской области допустили в команде "Соловьёв.Live" - "надежды... перечёркнуты одним днём"

Русская армия, судя по поступающим данным от военкоров, прорвала оборону противника на Курском направлении.

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