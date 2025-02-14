Пользователям соцсетей предложили поучаствовать в несуществующей программе ВТБ «Лови cashback»

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. В конце 2024 года пользователи соцсетей начали массово получать предложения присоединиться к программе «Лови cashback», которая, как утверждалось, запущена совместно с банком ВТБ.
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