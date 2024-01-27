Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в своем видеоблоге заявил, что ФРГ «только и ждёт», чтобы избавиться от влияния Соединенных Штатов Америки и наладить отношения с Российской Федерацией.
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