На полмиллиарда рублей отправили на СВО продукцию свердловские колонии

Производственный комплект ГУФСИН в рамках взаимодействия с представителями бизнес-сообщества учреждения для обеспечения нужд СВО и предприятий оборонно-промышленного комплекса с начала года произвели продукции более чем на 500 миллионов рублей.
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