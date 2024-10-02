Лучший бой - это несостоявшийся бой

Александр Салтановский

Да по большому счёту, как это не прискорбно и может быть многим не приятно, она и сейчас не готова и ситуация в Курской области, тому свидетельство, а в 2014 году у укрорейха, армии не было вообще и сделай Россия на Донбассе то же, что сделала в Крыму, уже давно бы всё закончилось и можете всем здешним коллективом на меня ополчиться, но вам меня не убедить, поскольку Я ЗДЕСЬ ЖИВУ и видел всё своими глазами, а где и участвовал, в силу своих возможностей!