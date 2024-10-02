Виктор Анисимов Есть древняя мудрость которая звучит так:"Лучший бой, это несостоявшийся бой". Когда противник поставлен в такую ситуацию что начав бой он его априори проиграет.
Лучший бой - это несостоявшийся бой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Да по большому счёту, как это не прискорбно и может быть многим не приятно, она и сейчас не готова и ситуация в Курской области, тому свидетельство, а в 2014 году у укрорейха, армии не было вообще и сделай Россия на Донбассе то же, что сделала в Крыму, уже давно бы всё закончилось и можете всем здешним коллективом на меня ополчиться, но вам меня не убедить, поскольку Я ЗДЕСЬ ЖИВУ и видел всё своими глазами, а где и участвовал, в силу своих возможностей!
Ответить
11 час.
ВН
Валерий Николаевич
Чушь, однако. Но в Кремле оценят, потому что "Мы ещё не начинали". Т.е. боев нет, а то, что происходит в ДНР, ЛНР и Курске, это так, просто операция
Ответить
10 час.
Ольга Густова
Одно отключение от Свифт вызвало бы коллапс в 2014 г. К 2022 году готовились очень тщательно, создали свою платёжную систему и когда в 2022 началась СВО, всё население всё равно побежало в банки наличку снимать. Не помните? Все банкоматы опустошили, Сестра тогда не могла пенсию по инвалидности получить.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии