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Торговый профицит Китая: 15-я пятилетка сделает ставку на внутренний спрос

Торговый профицит Китая: 15-я пятилетка сделает ставку на внутренний спрос

Китай никогда намеренно не стремился к торговому профициту и продолжит расширять внутренний спрос и высокоуровневую открытость, внося вклад в новый динамический баланс мировой экономики, заявил глава Народного банка Китая Пань Гуншэн (Pan Gongsheng).

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