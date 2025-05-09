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Подколзин забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в карьере, набрав 1+1 во 2-м матче серии с «Вегасом»

Подколзин забил 1-й гол в плей-офф НХЛ в карьере, набрав 1+1 во 2-м матче серии с «Вегасом»

Форвард «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (4:4, овертайм, 1-0).

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