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«Ну тупые», - самая известная фраза Михаила Задорнова. Сатирик, который не боялся говорить правду с экранов

«Ну тупые», - самая известная фраза Михаила Задорнова. Сатирик, который не боялся говорить правду с экранов

Именно он в 1991-ом году с телеэкранов поздравлял страну с Новым годом вместо президента. Михаил Задорнов.

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Сергей
Очень жаль, что ушел так рано, он один из не многих, кого я слушал с удовольствием. Не люблю юмористов которые кривляются как Петросян. А ведь Михаил Николаевич был прав, говоря о пиндосах «Ну тупые».
Лариса Голубицкая
Обожаю Задорнова!Земля ему пухом!!!!!!

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