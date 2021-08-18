Позитив для оптимистовПолитика«Ну тупые», - самая известная фраза Михаила Задорнова. Сатирик, который не боялся говорить правду с экранов Именно он в 1991-ом году с телеэкранов поздравлял страну с Новым годом вместо президента. Михаил Задорнов.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейОчень жаль, что ушел так рано, он один из не многих, кого я слушал с удовольствием. Не люблю юмористов которые кривляются как Петросян. А ведь Михаил Николаевич был прав, говоря о пиндосах «Ну тупые».Лариса ГолубицкаяОбожаю Задорнова!Земля ему пухом!!!!!!Комментировать
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