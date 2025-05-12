Politico: Суд ЕС вынесет решение по делу о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer

Суд ЕС готовится вынести решение по делу о секретной переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer, связанной с переговорами по контрактам на вакцины во время пандемии COVID-19, сообщает Politico.
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