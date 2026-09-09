Рыбакина впервые вышла в полуфинал US Open и может сыграть с Андреевой

Елена Рыбакина победила Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале US Open – 3:6, 6:1, 6:4. Представительница Казахстана пятый раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» и впервые сделала это в Нью-Йорке.