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Ирак начал расследование запуска дронов по нефтепроводу в Саудовской Аравии

Ирак начал расследование запуска дронов по нефтепроводу в Саудовской Аравии

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди поручил срочно установить обстоятельства атаки на нефтепровод «Восток — Запад» в Саудовской Аравии и выяснить, кто запустил беспилотники с территории страны.

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