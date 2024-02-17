Alcantara выпустила новинку: еще приятнее на ощупь

В свое время это был абсолютный прорыв в автомобильном дизайне – материал из микрофибры, имитирующий замшу: обивка сидений, обшивка крыши и приборная панель из алькантары уже в 1980-х годах применялась такими люксовыми брендами, как Lancia и Maserati.