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Царьград

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Иммунолог рассказал, кому стоит провериться перед прививкой от гриппа

Иммунолог рассказал, кому стоит провериться перед прививкой от гриппа

Перед прививкой от гриппа врачи советуют проверить иммунитет и исключить хронические заболевания.Перед тем как сделать сезонную прививку от гриппа, стоит заглянуть к врачу и проверить общее состояние организма.

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