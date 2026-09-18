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7дней.ru

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Где в России можно расписать поднос, выдуть стекло и выковать сувенир

Где в России можно расписать поднос, выдуть стекло и выковать сувенир

Собрали семь направлений по России, где можно не только посмотреть на народные промыслы, но и попробовать себя в роли художника, стеклодува, керамиста, вязальщицы или кузнеца.

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