Собянин: к Москве и области в минувшую неделю летели 2022 украинских БПЛА

Более двух тысяч украинских дронов были запущены в сторону Москвы и области в минувшую неделю. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
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