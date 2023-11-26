Савченко считает, что Казарцеву не стоило назначать пенальти в ворота «Локо» в игре с «Крыльями»

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Савченко прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Крыльев Советов» и «Локомотива».
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