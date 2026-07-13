Политика как он...
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Политика как она есть

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500 лет подготовки: Польша всерьёз ждёт конфликта с РФ — Сикорский

500 лет подготовки: Польша всерьёз ждёт конфликта с РФ — Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в интервью Il Messaggero, что Варшава воспринимает так называемую «российскую угрозу» всерьёз, но ожидает от Москвы «в лучшем случае» лишь провокации, а не полномасштабного нападения.

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