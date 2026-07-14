Спорт и диета
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Спорт и диета

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Почему кровать — это центр вселенной, а советы по сну — удел идеалистов

Почему кровать — это центр вселенной, а советы по сну — удел идеалистов

Ночной запрос, который перевернул всё Как-то в три часа ночи, когда весь мир, кажется, растворился в тишине, а моя голова превратилась в улей из обрывочных мыслей, я совершила фатальную ошибку: залезла в интернет с вопросом о бессоннице.

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