Две стычки с применением оружия произошли в одном из кафе подмосковных Люберец

Сначала ранили уроженца Астраханской области, а затем в ходе массовой драки расстреляли сразу троих.После полуночи с 8 на 9 марта в кафе «Эпоха» на Комсомольском проспекте в подмосковных Люберцах одна за одной произошли две стычки с применением травматического оружия.
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