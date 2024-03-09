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Две стычки с применением оружия произошли в одном из кафе подмосковных Люберец

Две стычки с применением оружия произошли в одном из кафе подмосковных Люберец

Сначала ранили уроженца Астраханской области, а затем в ходе массовой драки расстреляли сразу троих.После полуночи с 8 на 9 марта в кафе «Эпоха» на Комсомольском проспекте в подмосковных Люберцах одна за одной произошли две стычки с применением травматического оружия.

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