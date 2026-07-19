НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тренер «Зенита» Оливейра о победе в Суперкубке: «Спартак» – принципиальный соперник. Для них тоже было принципиально выиграть, ведь у нас было девять Суперкубков, а у них один»

Тренер « Зенита » Вильям Оливейра прокомментировал победу над « Спартаком » в матче OLIMPBET Суперкубка России (1:1, 4:2 пенальти).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии