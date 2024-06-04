В США предупредили Макрона о возможных последствиях решения по Украине

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину может привести к ответным мерам со стороны российского лидера Владимира Путина.
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