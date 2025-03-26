Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией

Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект.