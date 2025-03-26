Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект.
Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией
Комментарии
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Модест
Хорошие новости. Атомную станцию убили, порты и железные дороги разобрали, заводы разрушили. Декоммунизировались самостоятельно, даже СВО не требуется. Нахрен теперь вы никому не нужны, жрите свою кильку.
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18 час.
Вадим Кузнецов
Чтобы ловить кильку, нужны суда. А судам нужно горючее. Чтобы кильку обрабатывать, нужно оборудование, оно требует электричества. Так что вопрос о пожирании трибалтами кильки спорный.
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17 час.
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