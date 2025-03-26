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Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией

Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией

Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект.

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Комментарии
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Модест
Хорошие новости. Атомную станцию убили, порты и железные дороги разобрали, заводы разрушили. Декоммунизировались самостоятельно, даже СВО не требуется. Нахрен теперь вы никому не нужны, жрите свою кильку.
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18 час.
Вадим Кузнецов
Чтобы ловить кильку, нужны суда. А судам нужно горючее. Чтобы кильку обрабатывать, нужно оборудование, оно требует электричества. Так что вопрос о пожирании трибалтами кильки спорный.
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17 час.
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