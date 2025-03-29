МАК назвал причину авиакатастрофы Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

28 марта комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила расследование инцидента с самолётом «Superjet» авиакомпании «Аэрофлот», который совершил жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после взлета.
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