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МАК назвал причину авиакатастрофы Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

МАК назвал причину авиакатастрофы Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

28 марта комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила расследование инцидента с самолётом «Superjet» авиакомпании «Аэрофлот», который совершил жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после взлета.

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