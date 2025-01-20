Заммэра Сергунина рассказала о поддержке креативного бизнеса Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В 2024 году Москва реализовала для представителей креативного бизнеса больше 120 проектов – акселераторов, конкурсов, ярмарок и встреч с зарубежными партнерами, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
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