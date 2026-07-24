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Царьград

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Александр Новак выступит в Совфеде с прогнозом на 2027 год

Александр Новак выступит в Совфеде с прогнозом на 2027 год

На "правительственном часе" Совфеда осенью вице-премьер Александр Новак представит прогноз по социально-экономическому развитию России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

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