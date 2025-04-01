Закат Европы уже происходит. Россия отказалась спасать умоляющие страны Запада. Военный эксперт призывает действовать прагматично: Воевать не надо - сами умрёте.
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