В сентябре откроют восстановленный мемориальный комплекс на Зайсан-Толгое

В сентябре на холме Зайсан-Толгой в Монголии откроется восстановленный при поддержке Ленинградской области мемориальный комплекс в честь победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба губернатора Ленинградской области.