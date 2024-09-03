В сентябре откроют восстановленный мемориальный комплекс на Зайсан-Толгое

В сентябре на холме Зайсан-Толгой в Монголии откроется восстановленный при поддержке Ленинградской области мемориальный комплекс в честь победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба губернатора Ленинградской области.
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