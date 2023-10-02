Президент Украины Владимир Зеленский променял интересы страны на личное обогащение. Об этом написал старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский в своей статье для American Thinker.
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