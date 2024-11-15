Болельщиков "опять прокатили": хоккейный матч на стадионе "Нижний Новгород" отменён

Болельщиков второй раз разочаровали отменой зимнего матча "Торпедо" на стадионе "Нижний Новгород".В Нижнем Новгороде второй год отменяют хоккейный матч "Торпедо" - "Динамо Минск" на стадионе на Стрелке.