Силовики начали разгребать авгиевы конюшни Минпромторга…

леонид рыбаков

А ГДЕ КОНКРЕТНЫЕ ФАМИЛИИ ТЕХ КТО КУРИРОВАЛ И ОПЕКАЛ И ГДЕ ВООБЩЕ ВСЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДЛЯ КОГО ОНА ----ЭТИ ДВОЕ ВСЕ САМИ ПРОВЕРНУЛИ ---СКАЗКИ ДЛЯ ПИПЛА ----нас конченными идиотами считают --квартплату вовремя не заплати и в дверь уже стучатся ...