Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Силовики начали разгребать авгиевы конюшни Минпромторга…

Силовики начали разгребать авгиевы конюшни Минпромторга…

…Уже задержана заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Алла Половченя, которая курировала в ведомстве Дениса Мантурова одно из самых модных направлений – БПЛА.

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Комментарии
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Владимир Яковлевич
Алла Половченя, жидовка либо хохлушка, как им удается проникнуть в прявящие круги. Вычислить этого благодетеля, силовикам не составит ни каких трудностей.
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1 м.
ЕА
Евгений Алексеенко
Мантурова надо гнать в зашей,какой он минис тр,чудо в перьях!
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1 м.
леонид рыбаков
А ГДЕ КОНКРЕТНЫЕ ФАМИЛИИ ТЕХ КТО КУРИРОВАЛ И ОПЕКАЛ И ГДЕ ВООБЩЕ ВСЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДЛЯ КОГО ОНА ----ЭТИ ДВОЕ ВСЕ САМИ ПРОВЕРНУЛИ ---СКАЗКИ ДЛЯ ПИПЛА ----нас конченными идиотами считают --квартплату вовремя не заплати и в дверь уже стучатся ...
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1 м.