Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Эльфы сдулись

Эльфы сдулись

Ещё одно личное наблюдение. Если раньше на любой пост или комментарий в соцсетях, где говорилось хоть что-то хорошее про российскую действительность или наши власти, слеталась целая туча "эльфов" и начинала поливать грязью и Россию, и власти, и автора, притом создавалась такое впечатление, что недовольных намного, в разы или даже порядки больше, то теперь наблюдается обратная ситуация.

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Комментарии
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Александр Симаков
У нас на сайте тоже заметно снижени активности   &quot;эльфов&quot;. Куда-то запропастились и давно не появляются всякие вовченко, гумеровы, ленары, алексы немо, израильхендсы, федотовы и ещё с десяток либшизиков, ципсошников и прочих недовольных.  Кое-кто ещё появляется, но мы общими усилиями и оставшимся напихаем в панамку. Наше информационное пространство будет нашим!
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