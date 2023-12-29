Эльфы сдулись

Ещё одно личное наблюдение. Если раньше на любой пост или комментарий в соцсетях, где говорилось хоть что-то хорошее про российскую действительность или наши власти, слеталась целая туча "эльфов" и начинала поливать грязью и Россию, и власти, и автора, притом создавалась такое впечатление, что недовольных намного, в разы или даже порядки больше, то теперь наблюдается обратная ситуация.