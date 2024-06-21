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Терещенко о контракте Овечкина в списке неэффективных: «Я согласен с The Athletic. Саня в обороне проседает. Его задача заключается в другом. Одна из главных целей – побить рекорд Гретцки»

Он высказался о том, что контракт Овечкина попал в список самых неэффективных в «Вашингтоне» по версии The Athletic.

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