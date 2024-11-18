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Закон и Порядок

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"Удар" в тылу - первая провокация после разрешения Байдена бить ATACMS: "Кортеж Путина срочно приехал в Кремль" – инсайдер

"Удар" в тылу - первая провокация после разрешения Байдена бить ATACMS: "Кортеж Путина срочно приехал в Кремль" – инсайдер

Решение Байдена по ATACMS могло быть согласовано с Трампом: Два тревожных сигнала заметил журналист Allison Robbert - Pool via CNP/Globallookpress Решение Джо Байдена по ATACMS могло быть согласовано с Дональдом Трампом.

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