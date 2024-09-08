Ягудин верит в хорошие результаты Трусовой на прокатах в Петербурге

Они состоятся 14-15 сентября Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью Sport24 поделился ожиданиями от выступления фигуристки Александры Трусовой на предстоящих контрольных прокатах сборной России в Петербурге «Верю, что Трусова может показать хороший результат на контрольных прокатах.