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Валттери Боттас: «Лучшие годы в «Ф-1» еще впереди»

Гонщик « Кадиллака » Валттери Боттас поделился мыслями о выступлениях в «Формуле-1» после годового перерыва.

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