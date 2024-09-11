Важное объявление для экономических операторов – держателей  режима транзита

Таможенная служба напоминает, что с 1 июля 2024 года началось внедрение Новой компьютеризированной системы транзита для декларирования товаров, находящихся в таможенном транзите на территории Республики Молдова, сообщает Noi.
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