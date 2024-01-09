Украинские военные – американским СМИ: Русские "открыли врата ада"

ИМ

Ильдус Мамлеев

И это всего лишь "эффективная утилизация" наших очень старых боеприпасов, которых у нас очень много осталось ещё со времен СССР. А на что новые и современные способны, скромно молчим, сами потом в действии увидете. Кстати это и "наших западных друзей" тоже касается, не сердили бы вы Русского Медведя.