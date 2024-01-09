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Украинские военные – американским СМИ: Русские "открыли врата ада"

Украинские военные – американским СМИ: Русские "открыли врата ада"

Украинские военные заявили, что планирующие бомбы России поражают солдат даже в подземных бункерах.Армия Украины несёт большие потери от русских планирующих авиабомб.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
И это всего лишь &quot;эффективная утилизация&quot; наших очень старых боеприпасов, которых у нас очень много осталось ещё со времен СССР. А на что новые и современные способны, скромно молчим, сами потом в действии увидете. Кстати это и &quot;наших западных друзей&quot; тоже касается, не сердили бы вы Русского Медведя.
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