Возрастное снижение чувствительности наблюдается только на коже без волос

Обычно считается, что наше чувство осязания с возрастом ухудшается, как и другие чувства. Однако исследование показало, что возрастное снижение чувствительности происходит только на коже без волос, например на кончике указательного пальца, но не на волосатых щеках и предплечьях.
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