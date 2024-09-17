Глава южноуральского поселка предстанет перед судом за присвоение денег, полученных за металлолом

Глава Бердяуша предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы поселка Бердяуш.