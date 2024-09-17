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Глава южноуральского поселка предстанет перед судом за присвоение денег, полученных за металлолом

Глава южноуральского поселка предстанет перед судом за присвоение денег, полученных за металлолом

Глава Бердяуша предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы поселка Бердяуш.

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